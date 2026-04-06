RR vs MI Pitch Report: गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानें कैसी है गुवाहाटी की पिच

RR vs MI Pitch Report: आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच गुवाहाटी में बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच गुवाहाटी में बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा. आरआर की टीम ने इस सीजन अब तक गेंदबाजी और बल्लेबाजों सभी फील्ड में दमदार प्रदर्शन किया है और अपने दोनों मुकाबले जीते हैं. वहीं एमआई ने अपने 2 मैचों में सिर्फ एक जीता है. हालांकि आरआर को उसके घर पर हराना आसान नहीं होगा. लेकिन इस मैच में पिच और टॉस दोनों अहम किरदार निभाएगी. मैच से पहले जानते हैं कि पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा.

गुवाहाटी पिच रिपोर्ट

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. हालांकि ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद मिल सकती है. शुरुआती खेल के दौरान तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है, जिससे ओपनर्स बल्लेबाजों को खेलने में परेशानी हो सकती है. लेकिन अगर बल्लेबाज धैर्य के साथ खेलता है, तो वो बड़ी पारी खेल सकता है. क्योंकि यहां की बाउंड्री भी काफी छोटी है, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है.

RR vs MI के हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एमआई ने 16 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि राजस्तान ने 14 मैच जीते हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है. हालांकि दोनों टीमों के बीच ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाता है.

कैसा रहेगा गुवाहाटी के मौसम का हाल?

रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को गुवाहाटी में काले बादल छाएं रहेंगे और आधी-तूफानी आने की भी उम्मीद है. फैंस के लिए बुरी खबर है कि मैच के दिन 65 प्रतिशत बारिश की उम्मीदे हैं. इतना ही नहीं 72 प्रतिशत नमी भी रह सकती है. हालांकि कुल मिलाकर बारिश खेल में खलल डाल सकती है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

राजस्थान- रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

मुंबई- हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, राज बावा, रघु शर्मा, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर और मयंक रावत.

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