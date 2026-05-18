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'हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं...' LSG मैच से पहले राजस्थान के कोच का बड़ा बयान, विपक्षी टीमों को दी चेतावनी!

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'हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं...' LSG मैच से पहले राजस्थान के कोच का बड़ा बयान, विपक्षी टीमों को दी चेतावनी!

RR Batting Coach Statement: राजस्थान के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने विपक्षी टीमों को चेतावनी दे दी है. उनका कहना है कि वो किसी भी टीम को हरा कर सकते हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 18, 2026, 04:13 PM IST

'हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं...' LSG मैच से पहले राजस्थान के कोच का बड़ा बयान, विपक्षी टीमों को दी चेतावनी!

RR Batting Coach Statement

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आईपीएल 2026 में मंगलवार 19 मई को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. राजस्थान के लिए ये मैच काफी जरूरी है, क्योंकि ये मैच जीतने के बाद ही आरआर की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रहेंगी. लेकिन इससे मैच से पहले राजस्थान के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने विपक्षी टीमों को चेतावनी दे दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

आरआर कोच ने विपक्षी टीमों को दी चेतावनी

एलएसजी मैच से पहले आरआर कोच विक्रम राठौड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हम प्रत्येक मैच को जीतने की रणनीति बना रहे हैं. हमारे लिए हर मैच महत्वपूर्ण है और हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं. हमें अब दोनों मैच जीतने ही होंगे. हमारा मानना ​​है कि अगर हम अपनी पूरी क्षमता से खेलें, तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं. यही हमारी सोच है. हमें मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा." 

रविंद्र जडेजा की चोट पर दिया अपडेट

रविंद्र जडेजा के घुटने में हल्की चोट आई है, जिसके बाद एहतियात के तौर उन्हें आराम का फैसला दिया गया है. विक्रम राठौड़ ने कहा, "उनके घुटने में हल्की चोट थी. उन्हें लगा कि अगर हम उन्हें एक और मैच का आराम दें तो ये उनके लिए अच्छा होगा. इसीलिए उन्हें आज आराम दिया गया."

विक्रम ने विराट कोहली का उदारहण देते हुए आगे कहा, "अलग-अलग खिलाड़ी अलग-अलग तरह से बल्लेबाजी करते हैं. कोई भी सफल हो सकता है. आपको अपनी ताकत को पहचानना और समझना होगा. अगर आप अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और उसी के अनुसार खेलते हैं तो आप रन बना सकते हैं. मैं विराट कोहली को पूरी तरह से पावर-हिटिंग खिलाड़ी नहीं कहूंगा. इससे पता चलता है कि अगर खिलाड़ी को अपनी क्षमता पर भरोसा हो तो वो सफल हो सकता."

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