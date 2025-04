राजस्थान रॉयल्स के स्टार युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2025 के 36वें मुकाबले में 20 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी खेली है. उन्होंने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर सिक्स जड़ दिया था और कई बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. लेकिन जब वो 34 रनों पर स्टंप आउट हुए और पवेलियन जाते वक्त वो खुद के आंसू रोक नहीं सके. वैभव आउट होने के बाद रोने लगे, जिससे पूरे देश का दिल टूट गया है. वैभव का रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ के खिलाफ 20 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से और 170 रनों के स्ट्राइक-रेट से 34 रन बनाए हैं. किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने डेब्यू पर ऐसी शुरुआत यादगार रहने वाली होगी. लेकिन वैभव इतने कम स्कोर से खुश नहीं हुए और जब पंत ने उनकी स्टंपिंग की और उन्हें आउट किया, तो वैभव पवेलियन की ओर जाते हुए रोने लगते हैं. वैभव का रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वैभव का रोता देख पूरे देश का दिल टूट सा गया है.

