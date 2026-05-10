'भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में...' पूर्व दिग्गज भारतीय ने Vaibhav Suryavanshi पर दिया बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

R Ashwin on Vaibhav Suryavanshi: पूर्व भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने 15 साल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

आईपीएल 2026 में बीती रात राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे गुजरात ने 77 रनों से अपने नाम कर लिया. इस मैच में जीटी ने 229 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके जवाब में आरआर 152 रनों पर ही सिमट गई. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में 36 रन बनाए, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने उन्हें पवेलियन भेज दिया. वैभव ने इस पारी में 6 छक्के और इतने ही चौके लगाए. इस पारी के बाद पूर्व भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने 15 साल के खिलाड़ी पर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पूर्व दिग्गज का वैभव पर बड़ा बयान

भारतीय पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, "वो हर गेंदबाज की धुनाई कर रहा है. मुझे उसे टेस्ट मैच में खेलते देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे उसे खेल के तीनों प्रारूप में खेलते हुए देखने में भी कोई समस्या नहीं होगी. उसे क्रिकेट के मैदान पर उतारो, लोगों को मैच देखने के लिए बुलाओ, क्योंकि वो आपका भरपूर मनोरंजन करेगा. वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. वो क्रिकेट की गेंद पर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, जिस तरह से वो अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में खेला था, उसे देखकर लगता है कि वो एक बॉक्स-ऑफिस खिलाड़ी है."

अश्विन ने आगे कहा, "आपके क्रिकेट करियर में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं, जब आप अपने क्रिकेट का पूरी तरह से आनंद ले पाते हैं और वो अभी सिर्फ 15 साल का है. मुझे लगता है कि हमें उसे बस अपने मन की करने देना चाहिए. राजस्थान रॉयल्स को उसे अपनी मर्जी से उसी तरह खेलने देना चाहिए. जैसा वो अब तक खेलता आया है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की है और जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और में मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से सहज होकर खेला."

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में काफी दमदार शुरुआत की थी और लगातार 4 जीत के साथ आगाज किया था. लेकिन उसके बाद टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. टीम ने 11 मैचों में 6 मुकाबले जीते हैं और 5 मैच हारे हैं. हालांकि टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर हैं. हालांकि टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए सभी मैच जीतने ही होंगे.

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