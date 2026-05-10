'T20 क्रिकेट में टिके रहना है तो...' IPL 2026 के बीच पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने गेंदबाजों को दी नई रणनीति अपनाने की सलाह

Shane bond on Bowlers in IPL 2026: न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज और राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड ने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 77 रनों से करारी शिकस्त के बाद एक बड़ा बयान दिया है.

न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज और राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड ने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 77 रनों से करारी शिकस्त के बाद एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आईपीएल 2026 के दौरान गेंदबाजों को नई रणनीति अपनाने की खास सलाह दी है. उनका मानना है कि टी20 क्रिकेट में टिकना है, तो गेंदबाजों को अपना खेल बदलना ही होगा. आइए जानते हैं कि पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ने आईपीएल में गेंदबाजों को क्या खास सलाह दी है.

राजस्थान के बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम उन परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिन्हें हम जानते हैं. विरोधी टीम ने हमें पूरी तरह से पछाड़ दिया. जब मैं गेंदबाजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उन्हें और बेहतर प्रदर्शन करना होगा...है ना? आपको हटकर कुछ अलग सोचना होगा."

उन्होंने आगे कहा, "दो बातें अहम हैं... फैसले लेना और उन्हें सही तरीके से लागू करना. मुझे लगता है कि आज रात आपने शायद ये गौर किया होगा कि गेंदबाजों का प्रदर्शन लंबे समय तक एक जैसा और निरंतर नहीं रहा और मुझे लगता है कि अगर आप पूरे आईपीएल पर नजर डालें तो हर जगह लगभग यही स्थिति देखने को मिली है."

पूर्व दिग्गज ने गेंदबाजों को दी खास सलाह

शेन वॉन्ड ने आईपीएल में गेंदबाजों को नई रणनीति अपनाने को लेकर कहा, "बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं और गेंदबाजों पर दबाव बना रहे हैं. ऐसे में एक गेंदबाज के तौर पर आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि मैं ऐसा क्या अलग कर सकता हूं, जिससे स्थिति मेरे पक्ष में हो जाए?. उन्हें टीम के विश्लेषकों के साथ अधिक समय बिताना होगा, जिससे कि उन्हें ठीक-ठीक पता चल सके कि कौन सा बल्लेबाज किस तरह के शॉट खेलने वाला है और वो मैदान के किन हिस्सों में अधिक रन बनाने की कोशिश करेंगे."

शेन बॉन्ड ने आगे कहा, "अब आप बल्लेबाजों को देखिए. वो अपरकट खेल रहे हैं, वो रिवर्स शॉट लगा रहे हैं और वो स्कूप शॉट खेल रहे हैं. उन्होंने कई तरह के शॉट इजाद कर लिए हैं. इसलिए एक गेंदबाज को भी अपने हुनर ​​का दायरा बढ़ाना होगा. मुझे लगता है कि किसी भी गेंदबाज के लिए ये एक शानदार मौका है कि वो सोचे कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मैं खुद को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकता हूं. आप जानते हैं कि बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं और एक सुपरस्टार बन सकता हूं."

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