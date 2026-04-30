RR vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों बजेगा डंका? जानें कैसी है जयपुर की पिच

RR vs DC Pitch Report: आईपीएल 2026 का 43वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुरुवार को खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 43वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुरुवार को खेला जाएगा. दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ सबसे छोटा 75 रनों का स्कोर किया था. वहीं राजस्थान अपनी पिछला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ जीतकर आ रही है. ऐसे में आरआर और डीसी के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा सकता है, लेकिन इस मैच में पिच अहम किरदार निभाएगी. आइए जानते हैं कि जयपुर की पिच कैसी है?

जयपुर की पिच रिपोर्ट

जयपुप के सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस सीजन हैदराबाद ने आरआर के खिलाफ इस मैदान पर 229 रनों का टारगेट चेज किया है. इस मैदान पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं. यहां पर रनों का पीछा करना ज्यादा आसान माना जाता है. लेकिन अगर टीम को टारगेट डिफेंड करना है, तो 200 प्लस स्कोर लगाना ही होगा और अपनी गेंदबाजी में दमखम दिखाना होगा.

RR vs DC हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान ने 15 मुकाबले जीते हैं और दिल्ली ने भी 15 मैच अपने नाम किए हैं. आंकड़ों के हिसाब से दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती है और रोमांचक मुकाबला भी खेला जाता है. ऐसे में इस बार भी दोनों टीमों के बीच अच्छा मैच होनी की उम्मीद है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

राजस्थान- रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

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