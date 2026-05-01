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टीम के लिए ये सही... DC के खिलाफ मैच से पहले RR कोच ने रियान पराग के ई-सिगरेट विवाद पर दिया बड़ा बयान

RR Head Coach on Riyan Parag E-cigarette: राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगकारा ने अपनी टीम और कप्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 01, 2026, 07:33 PM IST

टीम के लिए ये सही... DC के खिलाफ मैच से पहले RR कोच ने रियान पराग के ई-सिगरेट विवाद पर दिया बड़ा बयान

RR coach Kumar Sangakkara

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आईपीएल 2026 का 43वां राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जयपुर में खेला जा रहा है. इस सीजन राजस्थान की टीम की खूब चर्चा हो रही है. क्योंकि आरआर कप्तान रियान पराग पिछले मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए दिखे थे. इससे पहले आरआर के स्टाफ डगआउट में डिवाइस चलाते हुए नजर आए थे. वहीं अब राजस्थान के हेड कोच कुमार संगकारा ने अपनी टीम और कप्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि कुमार संगकारा ने क्या कहा है.

आरआर हेड कोच ने दिया बड़ा बयान  

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगकारा ने कहा, "मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से टीम पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है. फिर चाहे वो किसी भी तरह का विवाद हो. मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी ने दोनों ही मामलों पर ध्यान दिया है, जहां तक ​​संस्कृति की बात है. तो हम हमेशा सकारात्मक और स्वस्थ संस्कृति बनाए रखने की कोशिश करते हैं. हमारे अपने मूल्य हैं, जिनका हम पालन करते हैं. खिलाड़ियों को लगातार याद दिलाया जाता है कि वो फ्रेंचाइजी और हमारी संस्कृति और मूल्यों के प्रति जिम्मेदार रहें."

हेड कोच ने कप्तान का किया बचाव

संगकारा ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने कप्तान के तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. पिछले मैच में उनकी छोटी पारी से टीम को काफी मदद मिली. रियान से मैं इसी तरह की प्रभावशाली पारियां देखना चाहता हूं. उनके बल्लेबाजी कौशल पर हमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है."

राजस्थान पर बीसीसीआई ने ठोका जुर्माना

आईपीएल 2026 में राजस्थान के मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में फोन के इस्तेमाल से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इसके बाद आरआर के कप्तान रियान पराग पर पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था. उन्हें खेल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का दोषी पाया गया.

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