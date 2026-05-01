मैं धोनी की तरह 5 ट्रॉफी... IPL 2026 के बीच KL Rahul ने सीएसके के पूर्व कप्तान MS Dhoni को लेकर दिया बड़ा बयान

KL Rahul on MS Dhoni: दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर बात की है.

दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर बात की है. दरअसल, राहुल ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में धोनी को पछाड़ दिया है. इसी वजह से जब उनसे इसपर सवाल किया गया, तो उन्होंने इसका दिलचस्प जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि राहुल ने एमएस धोनी को लेकर क्या कुछ कहा है.

राहुल ने धोनी पर दिया बड़ा बयान

केएल राहुल ने एमएस धोनी को लेकर जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए कहा, "मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं माही भाई से आगे निकल गया हूं. व्यक्तिगत उपलब्धियां अच्छी होती हैं. इनसे भरोसा होता है कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं. लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी धोनी जितनी ट्रॉफियां जीतने से होगी. क्रिकेट एक टीम खेल है. आप ट्रॉफी जीतना चाहते हैं. आप सफल टीमों का हिस्सा बनना चाहते हैं. यही हमेशा से मेरा लक्ष्य रहा है."

उन्होंने ने आगे कहा, "मैंने इस बारे में सोचा है कि क्या मेरे पास आरसीबी के लिए कोई खास रणनीति है. लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला है. चिन्नास्वामी मेरे लिए बहुत खास है. मैं वहीं पला-बढ़ा हूं और जब भी मैं उस मैदान पर खेलता हूं तो कुछ अलग ही अहसास होता है. जब भी मैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलता हूं तो मैं कुछ अलग तरह से महसूस करता हूं. मैंने आरसीबी के खिलाफ ही नहीं, इंटरनेशनल मैचों में भी वहां अच्छा प्रदर्शन किया है. कुछ स्टेडियम आपको सकारात्मक माहौल देते हैं और आपको ये महसूस कराते हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

वैभव सूर्यवंशी पर भी बोले राहुल

राहुल ने युवा बल्लेबाजों को लेकर कहा, "वो किसी गेंदबाज की प्रतिष्ठा से नहीं डरते, फिर चाहे वो जसप्रीत बुमराह हों या पैट कमिंस. वो बस गेंद देखते हैं और उसे मैदान से बाहर मारना चाहते हैं. नए जमाने के क्रिकेटर जो कर रहे हैं वो अद्भुत है. वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. 15 साल की उम्र में दो शतक लगाने के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था."

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