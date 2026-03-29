RR vs CSK Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा जलवा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है गुवाहाटी की पिच

RR vs CSK Pitch Report: आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कल यानी 30 मार्च को गुवाहाटी में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कल यानी 30 मार्च को गुवाहाटी में खेला जाएगा. इस बार आरआर और सीएसके मैच काफी अहम है, क्योंकि इस बार रवींद्र जडेजा राजस्थान के लिए और संजू सैमसन सीएसके के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. ऐसे में दोनों ही टीमों एक-दूसरे के खिलाफ जीतने की हर मुमकिन कोशिश करने वाली है. इस मैच पिच अपनी किरदार निभाएगी. आइए जानते हैं कि गुवाहाटी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका दबदबा रहने वाला है.

गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां की पिच लाल मुट्टी से बनी हुई है, जिसपर खूब रन बनते हुए देखे गए हैं. हालांकि शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जिससे बल्लेबाजों को पावरप्ले में रन बनाना आसान नहीं होगा. पिच पर नमी भी है, जिससे गेंदबाजों को ज्यादा से ज्यादा समय तक स्विंग भी मिल सकती है. हालांकि यहां काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे गए हैं और इस बार भी ऐसी उम्मीद है.

गुवाहाटी के मौसम का हाल

गुवाहाटी में 30 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बारिश की संभावना नहीं है, जिससे फैंस मैच का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं. लेकिन इस दौरान 76 प्रतिशत उसम रहने की उम्मीद है. वहीं इस समय तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लकर 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

CSK: ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

RR: रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

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