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RR vs CSK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें राजस्थान-चेन्नई का लाइव मैच? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

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RR vs CSK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें राजस्थान-चेन्नई का लाइव मैच? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

RR vs CSK Live Streaming: राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. देखें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां होगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 29, 2026, 05:36 PM IST

RR vs CSK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें राजस्थान-चेन्नई का लाइव मैच? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

RR vs CSK Live Streaming

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राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन सीएसके फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि एमएस धोनी इस मैच नहीं खेलेंगे. सीएसके कोच ने पहले ही साफ कर दिया था कि धोनी शुरुआती दो हफ्तों के लिए बाहर हो गए है. लेकिन इस बार रोमांचक बात ये है कि संजू सैमसन चेन्नई और रवींद्र जडेजा राजस्थान के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि आरआर और सीएसके के बीच मुकाबले को लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. 

कब और कहां खेला जाएगा RR vs CSK मैच?

आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच सोमवार 30 मार्च को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे से खेला जाएगा RR vs CSK मैच?

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा, जबिक टॉस 7 बजे होना है. 

टीवी पर कहां देख सकते हैं RR vs CSK मैच?

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. यहां फैंस को हिंदी-इंग्लिश के साथ अन्य भाषाएं भी मिल जाएंगी. 

कहां होगी RR vs CSK मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और इसकी वेबसाइट पर होगी. 

चेन्नई सुपर किंग्स का फुल स्क्वाड 

ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

राजस्थान रॉयल्स का फुल स्क्वाड

रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

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