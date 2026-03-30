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RR vs CSK Highlights: नहीं खत्म हुआ सीएसके का बुरा वक्त, राजस्थान ने 8 विकेट से चटाई धूल

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RR vs CSK Highlights: नहीं खत्म हुआ सीएसके का बुरा वक्त, राजस्थान ने 8 विकेट से चटाई धूल

RR vs CSK Highlights: आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था, जिसे राजस्थान ने 8 विकेट से जीत लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 30, 2026, 10:44 PM IST

RR vs CSK Highlights: नहीं खत्म हुआ सीएसके का बुरा वक्त, राजस्थान ने 8 विकेट से चटाई धूल

RR vs CSK Highlights

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आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था, जिसे राजस्थान ने 8 विकेट से जीत लिया है. हालांकि सीएसके का पिछला सीजन भी निराशजनक रहा था और अब इस सीजन भी टीम को हार के साथ शुरुआत करनी पड़ी है. चेन्नई की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 127 रन पर ही ढेर हो गई थी, जिसके जवाब में 12.1 ओवरों में राजस्थान ने टारगेट पूरा कर दिया. 

राजस्थान को मिला था 128 रनों का लक्ष्य

राजस्थान के सामने 128 रनों का छोटा लक्ष्य था, जिसका पीछा करते हुए राजस्थान ने 12.1 ओवरों में टारगेट पूरा कर दिया. इसके साथ ही चेन्नई को गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली और सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया.  

टीम के लिए वैभ सूर्यवंशी ने 17 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली. यशस्वी जायसवाल ने 36 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए. ध्रुव जुरेल ने 18 और रियान पराग ने नाबाद 14 रनों की पारी खेली. इस ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ राजस्थान ने आईपीएल 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिया है, जबकि ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट लिया है. सीएसके के लिए अंशुल कंबोज ने 2 विकेट लिया है. 

ऐसी रही सीएसके की पारी

चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले खेलते हुए 19.4 ओवरों में 127 रनों पर ही ढेर हो गई थी. टीम के लिए जैमी ओवरटन ने 43 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कार्तिक शर्मा ने 18 और सरफराज खान ने 17 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अन्य बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे. सैमसन 6, ऋतुराज गायकवाड़ 0, आयुष म्हात्रे 0, मैथ्यू शॉर्ट 2, शिवम दुबे 6, नूर अहमद 1, मैट हेनरी 5 और अंशुल कंबोज नाबाद 7 रन बना सके. 

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