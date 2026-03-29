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RR vs CSK Head to Head: राजस्थान या चेन्नई किस टीम का पलड़ा भारी? देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड

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RR vs CSK Head to Head: राजस्थान या चेन्नई किस टीम का पलड़ा भारी? देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड

RR vs CSK Head to Head: राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला 30 मार्च को खेला जाना है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 29, 2026, 06:20 PM IST

RR vs CSK Head to Head: राजस्थान या चेन्नई किस टीम का पलड़ा भारी? देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड

RR vs CSK Head to Head

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राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला 30 मार्च को खेला जाना है. आईपीएल 2026 से पहले दोनों टीमों ने संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा को ट्रेड कर दिया था. ऐसे में अब जडेजा राजस्थान और सैमसन चेन्नई के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. ऐसे में दोनों ही टीमों एक-दूसरे के खिलाफ जीतने की हर मुमकिन कोशिश करने वाली है. मैच से पहले जानते हैं कि दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे हैं और किस टीम का पलड़ा भारी है.

RR vs CSK Head to Head

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई ने 16 मैच जीते हैं और राजस्थान ने 14 मुकाबले जीते हैं. हालांकि चेन्नई का राजस्थान पर पलड़ा भारी है. हालांकि इस बार चेन्नई और राजस्थान के बीच रोमांचक मुकाबला हो सकता है. 

नहीं खेलेंगे धोनी

आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कोच ने एमएस धोनी को लेकर बड़ा अपडेट दिया था कि एमएस धोनी आईपीएल 2026 के शुरुआती दो हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं. हालांकि उन्हें घुटने में चोट थी और वो रिहैब भी कर रहे हैं. पिछले सीजन भी धोनी की घुटने की चोट से जूझता देखा गया था. 2020 से धोनी सिर्फ आईपीएल ही खेलते हैं. 

राजस्थान और चेन्नई की टीम का फुल स्क्वाड

CSK- ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

RR- रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

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