WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

WPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मौजूदा महिला प्रीमियर लीग 2026 से कम से कम दो सप्ताह के लिए बाहर हो गई हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 10, 2026, 03:38 PM IST

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मौजूदा महिला प्रीमियर लीग 2026 से कम से कम दो सप्ताह के लिए बाहर हो गई हैं. पूजा ने अपना पिछला प्रतिस्पर्धी मैच अक्टूबर 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में खेला था. उन्हें पिछले साल नवंबर में महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में 85 लाख रुपये में खरीदा गया था. हालांकि उनके इस लीग से वापसी की उम्मीद थी. आरसीबी के हेड कोच मालोलन रंगराजन ने मुबई इंडियंस के खिलाफ जीत के बाद पूजा को लेकर खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

आरसीबी की मुख्य कोच मालोलन रंगराजन ने शुक्रवार को टीम की जीत के बाद कहा, पूजा वस्त्रकार मुंबई इंडियंस के खिलाफ चयन के लिए उपलब्ध नहीं थीं. बेंगलुरु स्थित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) से छुट्टी मिलने से दो सप्ताह पहले दुर्भाग्य से उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया. हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार वो दो सप्ताह और वहीं रहेंगी. वो पहले कंधे की चोट के लिए सीओई में थीं. अब उन्हें हैमस्ट्रिंग की समस्या है. ये सप्ताह दर सप्ताह की प्रक्रिया है.

डब्ल्यूपीएल 2026 में आरसीबी के पहले मैच में साउथ अफ्रीका की दिग्गज खिलाड़ी नाडिन डि क्लर्क के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत शुक्रवार को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को तीन विकेट से हराया दिया. डि क्लर्क ने चार विकेट झटकने के बाद 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 44 गेंदों में नाबाद 63 रन बनाए. उन्होंने आखिरी चार गेंद पर दो छक्के और दो चौके लगाकर टीम की जीत पक्की की.

आरसीबी की टीम 65 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद मुश्किल में थी. लेकिन डि क्लर्क ने एक छोर संभाले रखा और बेहद रोमांचक मुकाबले में टीम को जीत दिला दी. रंगराजन ने कहा, हरफनमौला खिलाड़ियों का महत्व स्पष्ट हो गया. मेरा ब्लड प्रेशर, सब ठीक है. मुझे इसकी आदत हो गई है. मैं 6 साल से आरसीबी के साथ हूं. जीत का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है. नाडिन अपनी योजना को लेकर बहुत स्पष्ट थीं कि वो 9वें ओवर में ही अगले 11 ओवर की योजना तय कर चुकी थी. उसकी योजना मैच को आखिर तक ले जाने की थी. अरुंधति रेड्डी (25 गेंद में 20 रन) ने छठे विकेट के लिए उनके साथ अच्छी साझेदारी (51 गेंद में 52 रन) कर टीम को मैच में बनाये रखा.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

