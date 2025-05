मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा नाम के स्टैंड का का उद्घाटन किया गया. इस दौरान रोहित का पूरा परिवार मैदान में मौजूद था. हिटमैन के माता-पिता ने बटन दबाकर स्टैंड का अनावरण किया. जिसे देखकर रोहित शर्मा की जीवनसाथी रितिका सजदेह इमोशनल हो गई. उन्होंने अपने आंसू को रोकने की कोशिश की मगर आंखों से खुशी के आंसू बहाने लगे.

रितिका सजदेह हर मैच में पति रोहित को सपोर्ट करने के लिए मैदान में पहुंचती है. ऐसे में अब वो अपने पति के नाम के स्टैंड में बैठकर मुकाबला देख पाएगी. जोकि जाहिर तौर पर एक भावुक पल है. सोशल मीडिया पर रितिका के रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में अपने नाम के स्टैंड का उद्घाटन होने पर काफी खुश नजर आए. बोरिवली से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक रोहित का सफर काफी कमाल का रहा है. उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार 2 आईसीसी खिताब जीते हैं. जिसका इंतजार भारतीय टीम 12 साल से कर रही थी. रोहित शर्मा स्टैंड के अनावरण पर हिटमैन बोले कि जो आज हो रहा है, वह मैने कभी सोचा भी नहीं था. आप कई उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करते हैं.

