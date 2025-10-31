FacebookTwitterYoutubeInstagram
फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने के बाद रोहित शर्मा का पोस्ट वायरल, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखी ये बात

India vs Australia: ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold

Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल

Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने के बाद रोहित शर्मा का पोस्ट वायरल, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखी ये बात

फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने के बाद रोहित शर्मा का पोस्ट वायरल, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखी ये बात

IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

India vs Australia: ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

क्रिकेट

फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने के बाद रोहित शर्मा का पोस्ट वायरल, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखी ये बात

महिला वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है. इस जीत के बाद रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट की है जो कि वायरल हो रही है.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 31, 2025, 12:04 AM IST

फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने के बाद रोहित शर्मा का पोस्ट वायरल, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखी ये बात

womens team india

महिला वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की, इस मैच में महिला टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 339 रन के रिकॉर्ड टारगेट को अंत में आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच में भारत के जेमिमा रोड्रिग्ज और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार पारी खेली. इन दोनों की पारी का जीत में अहम योगदान रहा. भारत की इस शानदार जीत पर मेन्स टीम का पूर्व कप्तान और बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक खास पोस्ट शेयर किया है. 

पोस्ट तेजी से हो रहा वायरल

रोहित शर्मा का पोस्ट इस समय तेजी से वायरल हो रहा है. रोहित शर्मा ने भारत के इस ऐतिहासिक जीत के बाद अपने इंस्टा अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की. स्टोरी में उन्होंने भारतीय महिला टीम की एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि Well Done Team India. रोहित के इस पोस्ट को देखकर ये साफ हो गया कि वह इस मैच को काफी करीब से फॉलो कर रहे थे और वह इस जीत के बाद बेहद खुश नजर आए.

 

2 नवंबर को होना है फाइनल

इस टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवबंर को इसी मैदान पर खेला जाना है. रोहित शर्मा भारतीय महिला टीम को सपोर्ट करने वाला पहुंचते है या नही  ये देखना काफी दिलचस्प होगा. ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में भारत के सामने 339 रन का टारगेट रखा था। इस टारगेट को भारतीय टीम ने जेमिमा रोड्रिग्ज के शतक और हमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय पारी के दमपर 5 विकेट रहते हासिल कर लिया. जेमिमा 134 गेंदों में 127 रन बनाकर नाबाद लौटी तो वहीं हरमनप्रीत कौर 89 रन बनाकर आउट हुई. 

