टीम इंडिया (Team India) के कप्तान रोहित शर्मा ने संन्यास लेने की अफवाहों पर पूर्णविराम लगा दिया है. दुबई में रविवार को रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर (IND Vs NZ Final) चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) का खिताब अपने नाम किया है. इस मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने आखिरी में कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी वनडे क्रिकेट से रिटायर नहीं हो रहा. रोहित के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि कप्तान ने संकेत दिए हैं कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. पहले ऐसे दावे किए जा रहे थे कि हिटमैन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद क्रिकेट के इस फॉर्मेट से भी संन्यास ले सकते है.

कप्तान रोहित शर्मा मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे. उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस और टूर्नामेंट जीतने से जुड़े सवालों के जवाब दिए. आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फिलहाल वनडे क्रिकेट से रिटायर नहीं होने वाला हूं. फाइनल में रोहित ने शानदार 76 रनों की पारी खेली. इसमें उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के भी लगाए. इस धमाकेदार पारी के साथ उन्होंने दिखा दिया कि हिटमैन अब फॉर्म में वापसी कर चुके हैं. टी-20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर सबको चौंका दिया था.

