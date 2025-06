भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. इससे पहले उन्होंने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी. हालांकि अब वो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे. इस बीच रोहित ने हरभजन सिंह और उनकी वाइफ गीता बसरा के एक शो पर अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया है. रोहित ने बताया है कि उन्होंने कैसे रितिका को प्रपोज किया है. आइए जानते हैं कि रोहित की लव स्टोरी कैसी रही है.

ऐसी थी रोहित की लव स्टोरी

रोहित शर्मा ने हरभजन सिंह और उनकी वाइफ गीता के शो पर बात करते हुए कहा, "मैं रितिका को वहां लेकर गया था, जहां मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था. ये मेरे लिए खाना भी लेकर आई थी. हमने पहले साथ में खाना खाया और फिर कहा कि चलो आई क्रीम खाकर आते हैं. हम कार में बैठकर मरीन ड्राइव से निकले और उसके बाद दादर, बांद्रा और वर्ली जैसी जगह गए. तो फिर इसने मुझसे कहा कि कहां पर है आईस क्रीम? फिर मैंने कहा कि बोरीवली में एक अच्छा आईस क्रीम वाला है, जहां मैं पहले रहता था. तब हम उस ग्राउंड पर पहुंचे थे."

Rohit Sharma said "I asked Ritika so many times, how do you manage this because it's incredibly tough to sit like that through the entire match with that finger. She's deeply involved in my game, she wants me to do well, she's my lucky charm, she's my biggest supporter". [Who's… pic.twitter.com/dIXnBa2keY