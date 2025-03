भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर. तीसरी बार ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया. जिसके बाद भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खिलाड़ी की जमकर तारीफ की है. रोहित ने उस क्रिकेटर को 'साइलेंट हीरो' का नाम दिया है. जिसने भारत को ट्रॉफी दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई. ये क्रिकेटर शुभमन गिल या केएल राहुल नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर में भारत की जान श्रेयस अय्यर हैं. जिनको रोहित शर्मा ने साइलेंट हीरो बताया है. हिटमैन ने अय्यर को इसलिए ये नाम दिया है. क्योंकि बिना शोर-शराबे के उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना काम बड़ी शिद्दत से किया है.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में श्रेयस अय्यर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है. उन्होंने न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और फाइनल में अहम पारी खेली. जिसकी वजह से ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर को साइलेंट हीरो की उपाधि दी है.

रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अय्यर ने पूरे टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाई. खास तौर से मिडिल ऑर्डर में आकर. वो चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है.

Rohit Sharma said, “Shreyas Iyer was the silent hero, he was very crucial in the middle order, even when I got out today, he had a crucial partnership with Axar.”



