भारत के कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे. एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खुद इस सीरीज से हटने का फैसला लिया है. वही विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के 3 मैचों में सिर्फ 31 रन ही बना सके थे. वही सिडनी टेस्ट में रोहित ने खुद को ही बाहर कर लिया था. इस वजह से हिटमैन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से भी दूरी बना सकते हैं.

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए दौरा करेगी. जिसमें कई युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सकता है. भारत के टेस्ट सीरीज का दौरा 20 जून से हेडिंग्ले में पहला मैच खेलेगी.

