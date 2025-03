चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy 2025) का खिताब जीतकर टीम इंडिया ने पूरे देश को खुश कर दिया है. जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की अलग बॉन्डिंग मैदान पर नजर आई. मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद के दावे भले ही किए जाते हों, लेकिन दोनों सीनियर प्लेयर्स ने अपने व्यवहार से सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है. मैदान के बाहर रोहित शर्मा और विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा के बीच भी अच्छी दोस्ती नजर आई. रोहित और अनुष्का ने एक दूसरे को गले लगाया , जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने के लिए अनुष्का शर्मा भी पहुंची थीं. रोहित शर्मा का भी पूरा परिवार स्टेडियम में मौजूद था. मैच के दौरान रोहित की पत्नी रितिका सजदेह और अनुष्का पास में ही बैठी थीं. मैच के बाद रोहित पहले रितिका और बेटी समायरा से मिले. फिर पास खड़ी अनुष्का को गले लगाया. अनुष्का के चेहरे पर इस दौरान मुस्कान नजर आ रही थी और वह कुछ बात करती भी दिखीं. कुछ साल पहले ऐसी खबरें आई थीं कि रितिका और अनुष्का के बीच मनमुटाव है. हालांकि, दोनों खिलाड़ियों के परिवार को इससे पहले भी कई मौकों पर एक दूसरे के साथ समय बिताते देखा गया है.

Captain Rohit Sharma meeting his family.



Anushka Sharma hugging Rohit and congratulating him 😍🫂#INDvsNZ | #RohitSharma | #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/Kn7GZ73urj