राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित हुए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिया अवॉर्ड

Rohit Sharma Padma Shri award: रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट के लिए अहम योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जिताया है. पिछले दो दशक तक रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट के लिए अहम योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार 23 जून 2026 को हिटमैन को सम्मानित किया गया है.

रोहित ने कब किया था इंटरनेशनल डेब्यू?

रोहित शर्मा ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ वनडे से किया था. अपने इंटरनेशनल डेब्यू के ठीक 19 साल बाद उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. रोहित ने 19 सितंबर 2007 को टी20 और नवंबर 2013 में टेस्ट में डेब्यू किया था.

टेस्ट और टी20 से ले चुके हैं संन्यास

रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में अब तक 67 टेस्ट, 285 वनडे और 159 टी20 खेले हैं. टेस्ट में 12 शतक की मदद से 4,301 रन, वनडे में 33 शतक और 62 अर्धशतक की मदद से 11,720 रन और टी20 में 5 शतक और 32 अर्धशतक की मदद से 4,231 रन उनके नाम दर्ज हैं.

इन रिकॉर्ड्स को रोहित कर चुके हैं अपने नाम

रोहित शर्मा ने अपने क्रिकेट करियर में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. रोहित ने वनडे में तीन दोहरे शतक बनाए हैं. इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 653 छक्के ठोके हैं. इतना ही नहीं, रोहित ने वनडे में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी किया है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बना डाले थे. रोहित का ये रिकॉर्ड टूटना लगभग असंभव है.

इन खिलाड़ियों को भी मिला अवॉर्ड

रोहित शर्मा के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण और भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया है.

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