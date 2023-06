वेस्टइंडीज दौरे से होगी रोहित शर्मा की छुट्टी? अजिंक्य रहाणे को बनाया जा सकता है टीम का कप्तान

12 जुलाई से शुरू होने वाले वेस्टइंडीज दौरे पर रोहित शर्मा को टेस्ट सीरीज से बाहर रखा जा सकता है. कैरेबियन सरजमीं पर भारत को दो टेस्ट, तीन वनडे और 5 टी20 मैच खेलने हैं.

Rohit Sharma could be rested for West Indies tour in test series ajinkya rahane may be stand in captain