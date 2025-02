चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सफर की शुरुआत हो चुकी है. टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेल रही है. ये चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा के लिए काफी खास है.

उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच के साथ ही भारत के 2 स्टार खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. रोहित शर्मा भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली से आगे निकल गए हैं. वही विराट कोहली अब धोनी के बराबरी पर आ गए हैं.

एमएस धोनी को छोड़ा पीछे

भारत के कप्तान रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी. जिसके बाद से वो अबतक कुल 15 आईसीसी (लिमिटेड ) टूर्नामेंट खेल चुके हैं. जिसमें 9 टी20 विश्व कप शामिल हैं.

पहले इस लिस्ट में धोनी आगे थे. जिन्होंने 14 आईसीसी टूर्नामेंट खेले थे. इस लिस्ट में धोनी के अलावा सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और रवींद्र जडेजा का नाम शामिल है.

रवींद्र जडेजा के लिए खास मैच

भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के लिए खास मौका है. वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मैच में वनडे क्रिकेट में 200 एकदिवसीय मैच पूरे कर लिए हैं.

