भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में 11 रन बनाते ही 11 हजारी बन गए हैं. जिसके साथ ही सचिन तेंदुलकर और क्रिस गेल के लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

रोहित ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 261 वनडे पारी ली है. वो ऐसा करने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वो 11 हजार रन बनाने से चूक गए थे.

विराट कोहली से पीछे रह गए रोहित

भारत के कप्तान रोहित शर्मा 11,000 का आंकड़ा तक सबसे तेज पहुंचने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 11 हजार बनाने के लिए 261 पारी ली है. वही विराट कोहली ने 11 हजार रन सिर्फ 222 पारी में पूरे कर लिए थे.

1⃣1⃣,0⃣0⃣0⃣ ODI runs and counting for Rohit Sharma! 🙌🙌



He becomes the fourth Indian batter to achieve this feat! 👏👏



