भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा कर दी. रोहित को टेस्ट कप्तान के पद से हटाए जाने की खबरें वायरल होने के कुछ ही मिनट बाद यह घोषणा की गई.

रोहित शर्मा ने पहले ही टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले संन्यास का ऐलान करके फैंस को हैरान कर दिया है. हालांकि हिटमैन वनडे क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे. रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में 67 टेस्ट मैच खेलें. जिसमें उनके बल्ले से 12 शतकों और 18 अर्धशतकों की मदद से 40.57 की औसत से 4301 रन बनाए.

🚨 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 🚨



Rohit Sharma has informed us of his decision to retire from Test cricket. A legend of the red-ball game. We thank him for his stellar contributions. He will continue to lead Team India in ODIs.#TeamIndia | #RohitSharma pic.twitter.com/5cRRJB291s