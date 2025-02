विदर्भ और केरल के बीच रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. जिसके पहले दिन विदर्भ की पारी 254/4 पर खत्म हुई थी. जिसमें दानिश मालेवार के बल्ले से कमाल का पारी देखने को मिली.

उन्होंने करुण नायर के साथ मिलकर 215 रनों की पार्टनरशिप निभाई और विदर्भ को बेहतर स्थिति में लेकर आए. नायर फाइनल में शतक बनाने से चूक गए. उनको रोहन कुन्नुमल ने 86 रन पर रन-आउट कर दिया.

वही रोहन कुन्नुमल ने फाइनल के दूसरे दिन भी शानदार फील्डिंग का मुजायारा पेश किया. दरअसल विदर्भ के बल्लेबाज अक्षय कर्णेवार का हैरतअंगेज कैच पकड़ा.

Rohan Kunnummal shines again! After executing a brilliant run-out of Karun Nair, he grabs a stunning catch to dismiss Akshay Karnewar.#RanjiTrophy #kca #rohankunnummal #ranjifinal pic.twitter.com/2S4Z6MXisf