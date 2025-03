आईपीएल 2025 का आगाज केकेआर ( KKR) और आरसीबी (RCB) के मैच से शुरू होगी. जिसके अगले दिन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच मुकाबला खेला जाएगा. जिसमें फैंस की नजर एमएस धोनी पर होगी. मगर एक और खिलाड़ी इस मैच में खेलते हुए नजर आएगा. जो धोनी के ही स्टेट झारखंड से ही आता है और बल्लेबाजी में उनसे भी खतरनाक है. महेंद्र सिंह धोनी खुद भी इस बल्लेबाज की तारीफ कर चुके है.



आईपीएल 2025 (IPL 2025) के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने इस युवा खिलाड़ी पर दांव लगाया है. जो वेस्टइंडीज के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रहे क्रिस गेल की तरह छक्के मारने में माहिर है. आइए जानें आखिर वो खिलाड़ी है कौन?

आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की तरफ से रॉबिन मिंज खेलते हुए नजर आ सकते हैं. वो घरेलू क्रिकेट में झारखंड की ओर से खेलते है. रॉबिन बड़े आसानी से छक्के लगाने में माहिर है. उनकी स्किल की वजह से मेगा नीलामी में मुंबई की टीम ने उन पर दांव खेला है. मुंबई इंडियंस ने रॉबिन को मात्र 65 लाख रुपये में खरीदा है.



वही आईपीएल के पिछले सीजन में रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस की टीम ने 3.60 करोड़ रुपये में खरीदा था. मगर रॉबिन लीग के पहले हादसे का शिकार हो गए. जिसकी वजह से आईपीएल 2024 में वो खेल नहीं सके थे. मगर इस सीजन उनको अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका मिलेगा.

रॉबिन मिंज छक्के बिल्कुल क्रिस गेल की तरह मारते हैं. इसलिए फैंस उनको प्यार से क्रिस गेल के नाम से बुलाते हैं.

