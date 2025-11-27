FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

'संविधान दिवस' के कार्यक्रम में शामिल न होने वाले पार्टी सांसदों से बीजेपी नेतृत्व नाराज, मिल सकता है कारण बताओ नोटिस | हरियाणा के नूंह से जासूस रिजवान गिरफ्तार, रिजवान पर ISI के लिए जासूसी का आरोप, आतंकी डॉक्टरों से संबंध होने का आरोप | J&K के शोपियां में पुलिस का ऑपरेशन, जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ छापामारी, प्रतिबंधित संगठन है जमात ए इस्लामी

Deepti Sharma WPL Auction: दीप्ति शर्मा बनीं WPL की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी, जानें किस टीम ने खरीदा

WPL Auction 2026 Live: यूपी वॉरियर्स ने किया RTM का इस्तेमाल, 3.20 करोड़ में दीप्ती शर्मा को खरीदा

'मेरा वाला जिसके साथ सुहागरात...' स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन होने के बाद RJ Mahvash ने दिया बड़ा बयान

दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

क्रिकेट

क्रिकेट

'मेरा वाला जिसके साथ सुहागरात...' स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन होने के बाद RJ Mahvash ने दिया बड़ा बयान

इसी वजह से स्मृति की शादी को पोस्टपोन कर दिया गया. इस बीच भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल की दोस्त आरजे महवश ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 27, 2025, 02:59 PM IST

 RJ Mahvash

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और म्यूसिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल की बीते 23 नवंबर 2025 को शादी होनी थी. लेकिन स्मृति के पिता की ताबियत अचानक बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इसी वजह से स्मृति की शादी को पोस्टपोन कर दिया गया. इस बीच भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल की दोस्त आरजे महवश ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है?

पलाश पर चीटिंग का आरोप

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल और एक महिला की चैट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पलाश ने स्मृति को चीट किया है. हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं. लेकिन मंधाना ने शादी से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट भी कर दिया है और यहां तक सोशल मीडिया पर खबर है कि मंधाना ने पलाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है. ऐसे में ये दावे और भी चर्चा में आ गए हैं. लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है ये सिर्फ मंधाना और पलाश ही जानते हैं. 

मंधाना-पलाश की शादी पोस्टपोन के बाद आरजे महवश का बड़ा बयान

आरजे महवश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा, "मर्द एक प्यारी चीज है, जब पूछो सिंगल ही होते हैं. देखो भाई, मुझे सच और झूठ नहीं पता है. मेरी शादी के वक्त मैं अपने पार्टनर को इंटरनेट पर एक हफ्ता पहले ही लॉन्च कर दूंगी. मेरा वाला जिसके साथ भी डीएम में सुहागरात बना रहा हो, तो ये मत सोचना कि शादी हो रही है और अब तो कैसे टूटेगी. ये तो उसपर ट्रस्ट करती होंगी. नहीं मैं दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती हूं."

उन्होंने आगे कहा, "अब मैं किसी से भी ये नहीं कह पाती हूं कि ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता है. किसी पर ट्रस्ट नहीं करती. अब तो लगता है कि कोई कुछ भी कर सकता है. तुम उसके डीएम पब्लिक कर देना या तो मुझे पर्सनल भेज देना. मैं खुद पब्लिक करूंगी. अगर स्नैपचैट पर हो तो दूसरे फोन से बना लेना. बचा लेना मेरी दोस्तों. प्लीज गर्ल्स तुम्हारे हवाले वतन साथियों."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

