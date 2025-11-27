'मेरा वाला जिसके साथ सुहागरात...' स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन होने के बाद RJ Mahvash ने दिया बड़ा बयान

इसी वजह से स्मृति की शादी को पोस्टपोन कर दिया गया. इस बीच भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल की दोस्त आरजे महवश ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और म्यूसिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल की बीते 23 नवंबर 2025 को शादी होनी थी. लेकिन स्मृति के पिता की ताबियत अचानक बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इसी वजह से स्मृति की शादी को पोस्टपोन कर दिया गया. इस बीच भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल की दोस्त आरजे महवश ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है?

पलाश पर चीटिंग का आरोप

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल और एक महिला की चैट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पलाश ने स्मृति को चीट किया है. हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं. लेकिन मंधाना ने शादी से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट भी कर दिया है और यहां तक सोशल मीडिया पर खबर है कि मंधाना ने पलाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है. ऐसे में ये दावे और भी चर्चा में आ गए हैं. लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है ये सिर्फ मंधाना और पलाश ही जानते हैं.

मंधाना-पलाश की शादी पोस्टपोन के बाद आरजे महवश का बड़ा बयान

आरजे महवश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा, "मर्द एक प्यारी चीज है, जब पूछो सिंगल ही होते हैं. देखो भाई, मुझे सच और झूठ नहीं पता है. मेरी शादी के वक्त मैं अपने पार्टनर को इंटरनेट पर एक हफ्ता पहले ही लॉन्च कर दूंगी. मेरा वाला जिसके साथ भी डीएम में सुहागरात बना रहा हो, तो ये मत सोचना कि शादी हो रही है और अब तो कैसे टूटेगी. ये तो उसपर ट्रस्ट करती होंगी. नहीं मैं दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती हूं."

उन्होंने आगे कहा, "अब मैं किसी से भी ये नहीं कह पाती हूं कि ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता है. किसी पर ट्रस्ट नहीं करती. अब तो लगता है कि कोई कुछ भी कर सकता है. तुम उसके डीएम पब्लिक कर देना या तो मुझे पर्सनल भेज देना. मैं खुद पब्लिक करूंगी. अगर स्नैपचैट पर हो तो दूसरे फोन से बना लेना. बचा लेना मेरी दोस्तों. प्लीज गर्ल्स तुम्हारे हवाले वतन साथियों."

