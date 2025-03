आईपीएल 2025(IPL 2025) से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) को बड़ा झटका लगा है. कप्तान संजू सैमसन चोटिल होने की वजह से इतने मुकाबले से बाहर हो गए है. उनकी गैरमौजूदगी में रियान पराग टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे.

संजू को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान चोट लगी थी. जिससे वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं. सैमसन 2 दिन पहले ही टीम के साथ जुड़े थे. जिसके बाद उनको बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए भी देखा गया.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन आईपीएल 2025 में शुरुआत 3 मैचों में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे. जिसकी वजह से रियान पराग कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे. सैमसन अभी अपनी उंगली के चोट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं. जिसकी वजह से एनसीए ने उनको बल्लेबाजी करने की परमिशन तो दे दी है. मगर विकेटकींपिग को लेकर हरी झंडी नहीं मिली है.

🚨 𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 🚨



Sanju Samson will play as a pure batter in the first three games of the upcoming IPL season, as he has yet to receive clearance from the BCCI Centre of Excellence (NCA) for wicket-keeping and fielding 🧤❌



He will return as captain once he is fully fit.… pic.twitter.com/HqguSbeQT1