भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा का हौसला बढ़ने के लिए दुबई पत्नी रितिका सजहेद पहुंची हैं.

जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. रितिका के साथ उनकी 6 साल की बेटी समायरा शर्मा को उनके साथ देखा गया है.

रितिका के साथ नजर आए सूर्या

भारतीय टीम का सपोर्ट करने के लिए सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं. वही रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह की वीडियो में दिखाई पड़ रही है. भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए दुनियाभर के फैंस दुबई क्रिकेट स्टेडिम में पहुंचे हैं.

The wife of Rohit Sharma's Ritika Sajdeh at Dubai stadium. 😍#INDvsPAK #ChampionsTrophy pic.twitter.com/TzRePFwsS5