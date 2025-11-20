Rising Star Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है फाइनल, देखें किन 4 टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के ग्रुप मुकाबले खेले जा चुके हैं और हमें 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें भी मिल गई है. यहां जानिए मुकाबले कब खेले जाएंगे.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के ग्रुप मुकाबले खेले जा चुके हैं और हमें 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें भी मिल गई है. भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी. वहीं अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा सकता है. क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही सेमीफाइनल में जगह बनाई और अगर दोनों ही सेमीफाइनल जीत जाती है, तो दोनों के बीच ही फाइनल खेला जाएगा. आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के अलावा और कौनसी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है.

4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें

राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ए, पाकिस्तान ए, श्रीलंका ए और बांग्लादेश ए टीमें पहुंची हैं. ऐसे में पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. वहीं दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा. ये दोनों ही मुकाबले 21 नवंबर को खेले जाने हैं. हालांकि इसका फाइनल मुकाबला 23 नवंबर को दोहा में खेला जाएगा.

कैसा रहा भारत-पाकिस्तान का प्रदर्शन

राइजिंग स्टार 2025 में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था. इतना ही नहीं पाकिस्तान ए की टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है. टीम ने 3 में से सभी में जीत दर्ज की है. वहीं भारत ए की टीम ने 3 में से 2 में जीत हासिल की है. लेकिन पाकिस्तान से हार के बाद भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद भारत ए अपनी हार का बदला ले सके.

किन टीमों ने लिया था टूर्नामेंट में हिस्सा?

एसीसी मेंस राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ए, भारत ए, बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए की टीम के अलावा 4 टीमों ने हिस्सा लिया था. इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हैं, जिसमें पाकिस्तान ए, भारत ए, बांग्लादेश ए, श्रीलंका ए, अफगानिस्तान ए, हॉगकॉग ए, ओमान और यूएई की टीम शामिल हैं.

