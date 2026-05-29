IPL 2026 के बीच बड़ी खबर, Rishabh Pant ने छोड़ी कप्तानी; LSG ने किया ऐलान

Rishabh Pant Captaincy: ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है. फ्रेंचाइजी ने 29 मई 2026 को इसकी जानकारी दी है.

आईपीएल 2026 का क्वालिफायर 2 और फाइनल मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी खबर सामने आ रहा है. आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक ऐलान किया है, जिसके बाद क्रिकेट फैंस लेकर एक्सपर्ट तक सभी हैरान रह गए हैं. दरअसल, ऋषभ पंत ने एलएसजी की कप्तानी छोड़ दी. 29 मई 2026 को फ्रेंचाइजी ने इसकी घोषणा की है. टीम मालिक संजीव गोयनका की टीम को अब नए कप्तान की तलाश है. आइए जानते हैं कि पंत ने ऐसा क्यों किया है.

ऋषभ पंत ने छोड़ी कप्तानी

ऋषभ पंत के कप्तानी छोड़ने वाले फैसले को लेकर क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने कहा, "ऋषभ पंत ने अपने अनुरोध के साथ फ्रेंचाइजी से संपर्क किया और हमने सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया है. ये निर्णय कभी भी आसान नहीं होते हैं. ऋषभ ने कप्तान के रूप में इस ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी लाया है. उसके लिए हम आभारी हैं. हमारा ध्यान अब सामूहिक, पुनर्निर्माण और सर्वोत्तम मानकों तक पहुंचने के लिए पुनर्गठन पर है."

हालांकि, लखनऊ सुपर जायंट्स के अनुसार, ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ने के लिए टीम मैनेजमेंट से बात की थी और टीम मैनेजमेंट ने भी उनका ये फैसला स्वीकार कर लिया है. ऐसे में अब पंत टीम के कप्तान नहीं रहेंगे. आईपीएल 2027 में टीम एक नए कप्तान के साथ नजर आएगी.

आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं पंत

आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को 27 करोड़ों रुपये में खरीदा था. हालांकि, पंत आईपीएल के 19 साल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. पंत को लेने के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पंत को अगले 8-10 साल कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं और 4-5 ट्रॉफी भी जीतना चाहते थे. लेकिन सिर्फ दो साल में 28 मैच में कप्तानी करने के बाद पंत ने अपना पद छोड़ दिया है.

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