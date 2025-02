चैंपियंस ट्रॉफी के शुरु होने में अब 1 दिन बचा हुआ है. मगर एक बार फिर भारत के हेड कोच गौतम गंभीर विवादों की वजह से चर्चा में हैं. चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले ऐसा विवाद टीम के मौहाल को खराब कर सकता है.

एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय टीम में सबकुछ ठीक नही हैं. ANI Reporter के मुताबिक भारत का एक बड़ा खिलाड़ी हेड कोच गौतम गंभीर से नाराज चल रहा है. आइए जानें वो खिलाड़ी आखिर है कौन?

कौन-सा खिलाड़ी है गौतम गंभीर से नाराज

ANI Reporter ने दावा किया है एक बड़ा प्लेयर गौतम गंभीर से नाराज है. वो चैंपियंस ट्रॉफी में विकेटकीपर की पहली पंसद नहीं होने की वजह से गुस्से में हैं. इस दावे से साफ है कि वो कोई और खिलाड़ी नहीं बल्कि ऋषभ पंत हैं.

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही साफ कर दिया था कि केएल राहुल विकेटकींपिग की पहली पंसद होंगे. जिससे साफ था कि चैंपियंस ट्रॉफी में राहुल प्लेइंग इलेवन में खेलते हुए नजर आएंगे.

Breaking: A big player of team India isn't happy with the head coach , the wicket keeper batsman is miffed on not being the first choice in ODI : Source