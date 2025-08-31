Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट
Rishabh Pant Injury: ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है कि वो कब तक वापसी करेंगे. यहां पूरी जानकारी मिलेगी.
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपनी चोट के कारण मैदान से दूर चल रहे हैं. एक यही कारण है कि पंत एशिया कप 2025 का हिस्सा नहीं है. उन्हें इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में पैर पर चोट आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक पारी और एक मैच मिस किया था. इस बीच पंत ने जिम वर्कआउट शुरू कर दिया है और जल्द ही वो मैदान पर वापसी कर सकते हैं. पंत की पोस्ट काफी वायरल हो रही है. आइए जानते हैं कि ऋषभ पंत अपनी चोट से कब तक वापसी करेंगे.
कब होगी पंत की वापसी?
ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है, जो काफी वायरल हो रही है. हाल ही में पंत ने एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे इस तरह की परिस्थिति से नफरत है. हालांकि उन्होंने अपने पैर में लगी चोट के प्लास्टर खेलकर दिखाया था, जिसमें उनके पैर की उंगलियों में पट्टी भी बंधी थी. वहीं अब उन्होंने जिम में वर्कआउट करते हुए एक फोटो शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ है.
Instagram story of Rishabh Pant - Get well soon Spidey 🕷️ pic.twitter.com/SIcdbtOdYB— Johns. (@CricCrazyJohns) August 31, 2025
बता दें कि पंत ने इस पोस्ट में लिखा है कि अब कितने दिन ऐसे रहना पड़ेगा. हालांकि पंत की वापसी को लेकर कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है. लेकिन उन्हें रिकवर होने में कम से कम 6 हफ्ते लग सकते हैं. यानी पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वापसी कर सकते हैं. क्योंकि उनका होना टीम के लिए अहम है.
बता दें कि ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी में चोट लगी थी. जब वो क्रिस वोक्स की गेंद पर स्विप खेलने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि चोट लगने के बाद वो मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन फिर जब विकेट गिर गए और टीम को उनकी जरूरत थी, तो वो दोबारा लड़खड़ाते हुए मैदान पर आए और अर्धशतक भी ठोका. लेकिन फिर वो दूसरी पारी में बैटिंग नहीं कर सके और साथ ही 5वें टेस्ट से भी बाहर हो गए थे.
