IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील कन्फर्म, ऋषभ पंत को भारी नुकसान; कुलदीप यादव से हुई अदला-बदली

Rishabh Pant and Kuldeep Yadav Trade: आईपीएल 2027 से पहले ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की ट्रेड डील कन्फर्म हो गई है. लखनऊ और दिल्ली ने दोनों खिलाड़ियों की अदला-बदली कर ली है.

इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें सीजन से पहले ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की ट्रेड डील को लेकर खूब चर्चा हो रही थी. वहीं, अब खबर आ रही है कि पंत और कुलदीप की अदला-बदली कन्फर्म हो गई है. आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील लखनऊ और दिल्ली के बीच तय हो गई है. आईपीएल 2027 में पंत अब दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि कुलदीप लखनऊ का हिस्सा रहेंगे. पंत की पुरानी टीम में वापसी आसान नहीं रही, क्योंकि उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है. आइए जानते हैं कि ये डील कितने करोड़ों में कन्फर्म हुई है.

कितने करोड़ों में कन्फर्म हुई डील?

हाई-प्रोफाइल ट्रेड यानी बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली. ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की लखनऊ और दिल्ली ने अदला-बदली की है. आईपीएल 2025 में लखनऊ ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन अब पंत दिल्ली में 15 करोड़ों रुपये में गए हैं. हालांकि, पंत को 12 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं कुलदाप यादव अपनी पुरानी रकम 13.25 करोड़ रुपये में ही ट्रेड हुए हैं.

कैसा रहा लखनऊ में पंत का प्रदर्शन?

लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 ऑक्शन में 27 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा था. 2025 में पंत बतौर कप्तान 6 जीत हासिल कर सके थे और 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. इसके साथ ही टीम अंक तालिका में 7वें स्थान पर रही थी. आईपीएल 2026 में टीम और पंत के लिए और भी ज्यादा निराशजनक रहा था. क्योंकि टीम 14 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीती और 10 मैच हारी. इसके साथ ही टीम अंक तालिका में 10वें पायदान पर रही. हालांकि, दोनों ही सीजन पंत अपने बल्ले से भी ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर सके.

खास नहीं रहा कुलदीप के लिए पिछला सीजन

कुलदीप यादव ने 2021 तक केकेआर के लिए खेला करते थे, लेकिन उसके बाद 2022 में कुलदीप केकेआर से दिल्ली चले गए. इस दौरान उन्होंने 65 मैचों में 72 विकेट लिया. लेकिन आईपीएल 2026 में कुलदीप का प्रदर्शन निराशजनक रहा. उन्होंने 14 मैचों में केवल 10 विकेट अपने नाम किया. इतना ही नहीं, उनका इकॉनमी रेट भी 10 के पार था.

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