FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सूर्यांश शेडगे की चमकी किस्मत, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह मिला टीम इंडिया में मौका; खेलेंगे आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज

सूर्यांश शेडगे की चमकी किस्मत, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह मिला टीम इंडिया में मौका; खेलेंगे आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज

India Sugar Export: अल नीनो और इथेनॉल की मार, भारत कई सालों तक रोक सकता है चीनी का निर्यात

India Sugar Export: अल नीनो और इथेनॉल की मार, भारत कई सालों तक रोक सकता है चीनी का निर्यात

मंगल ग्रह के पत्थर का पृथ्वी से निकला खास कनेक्शन! नई खोज ने बढ़ाई जीवन की उम्मीदें

मंगल ग्रह के पत्थर का पृथ्वी से निकला खास कनेक्शन! नई खोज ने बढ़ाई जीवन की उम्मीदें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील कन्फर्म, ऋषभ पंत को भारी नुकसान; कुलदीप यादव से हुई अदला-बदली

Rishabh Pant and Kuldeep Yadav Trade: आईपीएल 2027 से पहले ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की ट्रेड डील कन्फर्म हो गई है. लखनऊ और दिल्ली ने दोनों खिलाड़ियों की अदला-बदली कर ली है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 23, 2026, 04:12 PM IST

IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील कन्फर्म, ऋषभ पंत को भारी नुकसान; कुलदीप यादव से हुई अदला-बदली

Rishabh pant and Kuldeep Yadav (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें सीजन से पहले ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की ट्रेड डील को लेकर खूब चर्चा हो रही थी. वहीं, अब खबर आ रही है कि पंत और कुलदीप की अदला-बदली कन्फर्म हो गई है. आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील लखनऊ और दिल्ली के बीच तय हो गई है. आईपीएल 2027 में पंत अब दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि कुलदीप लखनऊ का हिस्सा रहेंगे. पंत की पुरानी टीम में वापसी आसान नहीं रही, क्योंकि उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है. आइए जानते हैं कि ये डील कितने करोड़ों में कन्फर्म हुई है. 

कितने करोड़ों में कन्फर्म हुई डील?

हाई-प्रोफाइल ट्रेड यानी बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली. ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की लखनऊ और दिल्ली ने अदला-बदली की है. आईपीएल 2025 में लखनऊ ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन अब पंत दिल्ली में 15 करोड़ों रुपये में गए हैं. हालांकि, पंत को 12 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं कुलदाप यादव अपनी पुरानी रकम 13.25 करोड़ रुपये में ही ट्रेड हुए हैं. 

कैसा रहा लखनऊ में पंत का प्रदर्शन?

लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 ऑक्शन में 27 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा था. 2025 में पंत बतौर कप्तान 6 जीत हासिल कर सके थे और 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. इसके साथ ही टीम अंक तालिका में 7वें स्थान पर रही थी. आईपीएल 2026 में टीम और पंत के लिए और भी ज्यादा निराशजनक रहा था. क्योंकि टीम 14 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीती और 10 मैच हारी. इसके साथ ही टीम अंक तालिका में 10वें पायदान पर रही. हालांकि, दोनों ही सीजन पंत अपने बल्ले से भी ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर सके. 

खास नहीं रहा कुलदीप के लिए पिछला सीजन

कुलदीप यादव ने 2021 तक केकेआर के लिए खेला करते थे, लेकिन उसके बाद 2022 में कुलदीप केकेआर से दिल्ली चले गए. इस दौरान उन्होंने 65 मैचों में 72 विकेट लिया. लेकिन आईपीएल 2026 में कुलदीप का प्रदर्शन निराशजनक रहा. उन्होंने 14 मैचों में केवल 10 विकेट अपने नाम किया. इतना ही नहीं, उनका इकॉनमी रेट भी 10 के पार था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement