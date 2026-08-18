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ऋषभ पंत ने रचा इतिहास! टेस्ट क्रिकेट में कर दिखाया वो कारनामा जो सहवाग-रोहित-कोहली भी न कर सके

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 18, 2026, 02:49 PM IST

ऋषभ पंत ने रचा इतिहास! टेस्ट क्रिकेट में कर दिखाया वो कारनामा जो सहवाग-रोहित-कोहली भी न कर सके

ऋषभ पंत (Image Source- IANS)

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भारतीय क्रिकेट के धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया था. श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के चौथे दिन मंगलवार (18 अगस्त 2026) को तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए. इसके साथ ही वह टेस्ट मैचों में सेंचुरी ऑफ सिक्स लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

दुनिया में बनाया सबसे तेज 100 छक्कों का रिकॉर्ड

पंत सिर्फ भारत के पहले खिलाड़ी ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने सबसे तेजी से 100 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उन्होंने यह मुकाम महज अपने 51वें टेस्ट मैच में हासिल किया. टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के लंबे इतिहास में पंत इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 80 से कम मैचों में 100 छक्के पूरे किए हैं.

इनसे पहले सबसे तेज 100 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के नाम था, जिन्होंने 82वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी. इसके अलावा पंत ने सबसे कम बॉल (4934) में ये कारनामा करके दिखाया है. 

दिग्गजों के खास क्लब में शामिल

विश्व क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले पंत दुनिया के सिर्फ चौथे बल्लेबाज हैं. इस सूची में सबसे ऊपर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स (138 छक्के) हैं. दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम (107 छक्के) हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट 100 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर थे, जिनकी बराबरी अब पंत ने कर ली है.

गॉल टेस्ट में रचा इतिहास

इस मुकाबले से पहले ऋषभ पंत के खाते में 97 छक्के दर्ज थे. मैच की पहली पारी में ही उन्होंने वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल (98 छक्के) की बराबरी कर ली थी. इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने दो और बड़े शॉट लगाकर 100 छक्कों का जादुई आंकड़ा छू लिया.

भारतीयों में सबसे आगे निकले पंत

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पंत ने पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. सहवाग के नाम टेस्ट क्रिकेट में 91 और रोहित के नाम 88 छक्के दर्ज हैं. पंत ने न सिर्फ इन दोनों दिग्गजों को पछाड़ा, बल्कि छक्के लगाने की अपनी रफ्तार से दुनिया भर के गेंदबाजों में अपना खौफ और बढ़ा दिया है.

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