क्रिकेट

शादी से पहले इस शख्स के साथ हनीमून पर जा चूके हैं रिंकू सिंह, एशिया कप से पहले खुद किया खुलासा

Rinku Singh on Honeymoon before Marriage: एशिया कप 2025 से पहले रिंकू सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया इस शख्स के साथ हनीमून पर जा चुके हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 10, 2025, 05:33 PM IST

शादी से पहले इस शख्स के साथ हनीमून पर जा चूके हैं रिंकू सिंह, एशिया कप से पहले खुद किया खुलासा

एशिया कप 2025 में भारत अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ आज 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अब इस मैच की प्लेइंग इलेवन में विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका मिलेगा या नहीं. इसकी जानकारी तो टॉस के बाद ही फैंस के सामने आएगी. लेकिन रिंकू ने अपनी शादी से पहले एक बड़ा खुलासा कर दिया है. रिंकू ने बताया है कि वो हनीमून पर जा चूके हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और किस शख्स के साथ हनीमून पर गए थे. 

हनीमून पर जा चुके हैं रिंकू सिंह

रिंकू सिंह ने राज शमानी को दिए एक इंटरव्यू में बताया, मैं अपने दोस्त नितीश राणा के साथ हनीमून पर गया था. मैं पहले कभी इंडिया से बाहर नहीं गया था. भारत के बाहर के लोग कैसे रहते हैं और क्या कहते हैं. ये देखने का सपना था मेरा और मैं इसी वजह से विदेश जाना चाहता था. 

उन्होंने आगे कहा, साल 2019 में नितीश राणा की शादी हुई. तब वो मुझे और राहुल तेवतिया को यूरोप ले गए थे. नितीश चाहता था कि मैं वहां विदेशियों से बातचीत करूं और वहां खाने का ऑर्डर ही भी मैं दूं. लेकिन मैं सोच रहा था मैं सेंटेंस को कैसे फ्रें करूं. उसके बाद मैं एक शॉप पर गया और इशारा करते हुए वहां ऑर्डर दिया था. 

कौन है रिंकू सिंह की होने वाली दुल्हनिया? 

रिंकू सिंह की होने वाली दुल्हनिया का नाम प्रिया सरोज है, जो समाजवार्दी पार्टी से सांसद हैं. दोनों ने एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी का फैसला लिया है. 8 जून 2025 को रिंकू और प्रिया ने लखनऊ के 5 स्टार स्ट्रेंम होटल में मंगनी रचाई थी. हालांकि इसी साल उनकी शादी भी होनी थी. लेकिन रिंकू के बिजी शेड्यूल की वजह से शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है. हालांकि रिंकू और प्रिया अगले साल 2026 फरवरी में एक दूसरे से शादी रचा सकते हैं.

