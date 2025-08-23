'मुझे कोई उम्मीद नहीं थी...' एशिया कप 2025 स्क्वाड में अपना नाम देख हैरान थे Rinku Singh, क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया में चुने जाने पर रिंकू सिंह ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी.

बीसीसीआई ने हाल ही में एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. इस मैच में विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का भी नाम है. रिंकू सिंह यूपी टी20 लीग खेल रहे हैं और दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही रिंकू ने विस्फोटक बैटिंग करते हुए शतक जड़ा है. इस शतक के बाद रिंकू ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया में खुद को चुने जाने पर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

रिंकू सिंह ने तोड़ी चुप्पी

रिंकू सिंह ने यूपी टी20 लीग 2025 में मेरठ मावेरिक्स के लिए गौरखपुर लायंस के खिलाफ 48 गेंदों में 108 रनों की पारी खेली. इस दौरान रिंकू ने 7 चौके और 8 छक्के भी ठोके थे. इस शतक के बाद रिंकू ने कहा, "एशिया कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में अपना नाम देखकर काफी हैरान था. इससे मैं काफी प्रेरित हुआ हूं. कुछ दिन से मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. मुझे लगा था शायद मैं ड्रॉप हो जाउंगा. लेकिन सिलेक्टर्स ने मुझपर भरोसा दिखाया और मुझे टीम में चुना. इससे मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. यूपी लीग में खेली गई शतकीय साझेदारी से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और इसे मैं आगे भी जारी रखूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "आज के समय में गेंदबाजी भी काफी महत्वपूर्ण है. सिलेक्टर्स का मानना है कि खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करे. अगर आप बल्ले से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गेंद से करें. मुझे एशिया कप में जो भी रोल दिया जाएगा, उसे निभाने के लिए हर हाल में तैयार हूं."

रिंकू ने बात खत्म करते हुए कहा, "मैंने साल 2023 में नंबर-5 बैटिंग की थी. फिर मुझे नंबर 7 और 8 पर बैटिंग की, लेकिन इस नंबर पर मुझे अच्छा नहीं लगता था. लेकिन टीम के हिसाब से उस रोल में आपको अच्छा प्रदर्शन करना होता है. टीम इंडिया के लिए मैंने 33 मैच खेले है, जिसमें 3 अर्धशतक बनाए हैं. सिर्फ फिनिशर की भुमिका के साथ नहीं खेलता हूं. मैं हर जगह बैटिंग कर सकता हूं."

