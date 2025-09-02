'मैं जानता हूं विराट भाई का कद...' जितेश शर्मा ने किंग कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान, फैंस को आएगा पसंद

Jitesh Sharma on Virat Kohli: भारतीय विकेटकीपर जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था और दो मैचों में कप्तानी भी की. उन्होंने विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है.

भारतीय विकेटकीपर जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था और दो मैचों में कप्तानी भी की. जितेश ने विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम के शेयर किया है और उन्होंने विराट को बेहद करीब से देखा है. आईपीएल 2025 से पहले ही जितेश ने दावा किया था कि वो इस बार आईपीएल का खिताब जीतेंगे और ऐसा सिर्फ विराट कोहली के लिए चाहते हैं. इस बीच उन्होंने विराट कोहली के लेकर बातचीत की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा.

विराट को लेकर ये बोले जितेश

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए जितेश ने कहा, "मैं एक छोटे शहर से आता हूं, जहां आप अपने वरिष्ठों को बहुत सम्मान देते हैं. आप उनकी निजी जगह में दखल नहीं देते. मेरे लिए उनसे बात करनी ही बड़ी बात है. मेरे लिए बस उनसे बात करना ही बहुत बड़ी बात है. मैं विराट भाई का कद जानता हूं. इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पर्सनल स्पेस में दखल न दूं या उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न करूं. मैं उनसे केवल क्रिकेट के बारे में बात करता था. सम्मान के कारण मैंने दूरी बनाए रखी. मैं केवल उनके साथ सार्थक बातचीत करना चाहता था."

दिनेश कार्तिक पर भी जितेश ने की बात

जितेश ने कहा, "लोग मुझसे कहते थे कि मुझमें क्या कमी है. लेकिन उन्होंने मेरी ताकत पर काम किया और मुझे अपने खेल के बारे में अधिक आश्वस्त किया. इससे बहुत बड़ा अंतर आया है. जिस तरह से उन्होंने मुझमें आत्मविश्वास पैदा किया. उससे मुझे लगा कि 100 प्रतिशत देना मेरा कर्तव्य है. वो मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं. मुझे वो बड़ा भाई अपने जीवन में बहुत देर से मिला. लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया. मैं बिना कोई सवाल पूछे उनके निर्देशों का पालन करता हूं."

एशिया कप 2025 के लिए टीम में मिली जगह

आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए दमदार प्रदर्शन करने का इनाम बीसीसीआई ने जितेश शर्मा को दे दिया है. आने वाले टूर्नामेंट एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने जितेश को टीम इंडिया का सदस्यीय बनाया है. जितेश के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उन्हें टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला है. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जितेश प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं.

