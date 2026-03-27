IPL 2026: ट्रेनिंग के दौरान बाल-बाल बचा RCB का दिग्गज खिलाड़ी, कोच की सूझबूझ से टला ‘हादसा’

IPL 2026: एक बुरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, प्रैक्टिस के दौरान आरसीबी का दिग्गज खिलाड़ी चोटिल होने से बाल-बाल बच गया है.

पिछले साल की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2026 का आगाज करना है. आरसीबी को सीजन का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना है, जिसके लिए आरसीबी के खिलाड़ी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं. इस दौरान एक बुरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, प्रैक्टिस के दौरान आरसीबी का दिग्गज खिलाड़ी चोटिल होने से बाल-बाल बच गया है. हालांकि कोच की सूझबूझ ने बड़ा खतरा टाल दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है.

बाल- बाल बचा आरसीबी का दिग्गज खिलाड़ी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज गेंदबाज जोश हेजलवुड लीग के लिए भारत आ गए हैं. हालांकि हेजलवुड पहले ही सीजन के शुरुआती मैच मिस करने वाले हैं. लेकिन उनकी ट्रेनिंग की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है. इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया है.

दरअसल, देवदत्त पडिक्कल ने जोर से शॉट खेला और गेंद सीधे उसी जगह चली गई, जहां हेजलवुड स्ट्रेचिंग कर रहे थे. इस दौरान उनके पास फिजियो भी बैठे हुए थे, तभी फिजियो ने सूझबूझ दिखाते हुए हेजलवुड को बचा लिया. पहले ही हेजलवुड की चोट आरसीबी का सिर दर्द बनी हुई है. लेकिन अच्छी बात ये है कि हेजलवुड टीम के साथ और उम्मीद है कि वो जल्द ही खेलते हुए नजर आएं.

शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे हेजलवुड

आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर ने इस बात की पुष्टि की है कि जोश हेजलवुड मैच के लिए फिट नहीं है. आरसीबी स्टाफ उनकी फिटनेस पर निगरानी कर रहे है. उन्होंने ये भी साफ किया है कि हेजलवुड पहले मैच के लिए काफी उत्साह भी हैं. बिना हेजलवुड के आरसीबी की बॉलिंग यूनिट काफी कमजोर दिख रही है. ऐसे में आरसीबी और फैंस चाहेंगे कि जल्द से जल्द जोश हेजलवुड वापसी कर लें.

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