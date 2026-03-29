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'इस उम्र में ऐसी एनर्जी और जोश...' आर अश्विन ने विराट कोहली की तारीफ में पढ़े कसीदे, जानिए क्या कहा

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'इस उम्र में ऐसी एनर्जी और जोश...' आर अश्विन ने विराट कोहली की तारीफ में पढ़े कसीदे, जानिए क्या कहा

R Ashwin on Virat Kohli: हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली की तूफानी पारी के बाद उनके साथी क्रिकेटर आर अश्विन ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 29, 2026, 04:05 PM IST

'इस उम्र में ऐसी एनर्जी और जोश...' आर अश्विन ने विराट कोहली की तारीफ में पढ़े कसीदे, जानिए क्या कहा

R Ashwin on Virat Kohli

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आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में विराट कोहली ने अपना जलवा बिखेर दिया है. टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद विराट सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. ऐसे में उन्होंने आखिरी बार 3 जून 2025 को आईपीएल फाइनल खेला था और अब 2026 में आईपीएल का ही मैच खेला. टी20 फॉर्मेट में इतने लंबे ब्रेक के बाद इतनी तगड़ी फॉर्म देखकर सभी हैरान है. इस बीच विराट के साथी क्रिकेटर आर अश्विन ने भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं. आइए जानते हैं कि अश्विन ने किंग कोहली को लेकर क्या कहा है. 

अश्विन ने कोहली की तारीफ में पढ़े कसीदे

रविचंद्रन अश्विन ने जियोस्टार के शो पर कहा, "वो जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं. ऐसा लगता है कि वो लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे खेला जाता है. इसे जोरदार ढंग से खेलो और वैसे ही खेलो जैसे खेला जाना चाहिए. विराट ने जो कुछ भी किया, उस लिहाज से ये बात मेरे लिए सबसे खास रही."

उन्होंने आगे कहा, "इस उम्र और इतने अनुभव के बावजूद उनकी ऊर्जा और जोश बेजोड़ है. मुझे ये काफी अजीब लगता है. मैं बातचीत के दौरान उनसे कह भी देता हूं. वो 40 रन के करीब खेल रहे थे और एक साझेदारी चल रही थी. उन्होंने पहला रन भागा और वहां रूक गए, जब तक दूसरा बल्लेबाज आधी क्रीज तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन वो दूसरे रन की तलाश में थे. लेग साइड में 57 मीटर की बाउंड्री थी, जिससे साबित होता है कि अभी भी वो खेल में कितना जोश लेकर आते हैं."

ऐसा रहा मुकाबला

सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 201 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए ईशान किशन ने 80 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अनिकेत शर्मा ने 43 रन बनाए. हालांकि आरसीबी ने 202 रनों का पीछा करते हुए 15.4 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया. टीम के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में 61 रन और विराट कोहली ने 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली और मुकाबले को एकतरफा कर दिया. इसके साथ ही आरसीबी ने जीत से आईपीएल 2026 की शुरुआत कर ली है. 

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