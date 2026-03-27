RCB vs SRH Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानिए कैसी है बेंगलुरु की पिच

RCB vs SRH Pitch Report: आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले साल आरसीबी ने 18 साल बाद अपना पहला खिताब जीता था. अब टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हैदराबाद भी पीछे नहीं हटने वाली है और टीम जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी. आरसीबी और एसआरएच के बीच काफी रोमांचक मुकाबला हो सकता है. मैच से पहले जानते हैं कि पिच गेंदबाज या बल्लेबाज किसका साथ देगी.

बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच सपाट पिच मानी जाती है, जिससे रन बनाना आसान होता है. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है. मैदान भी काफी छोटा है, जिससे खूब चौके-छक्के लगते हुए देखे गए हैं और हाई स्कोरिंग मुकाबले भी हुए हैं. इस मैदान पर ड्यू फैक्टर भी काम आता है, तो ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करना फैसला ले सकते हैं. गेंदबाजों के लिए इस पिच पर ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाज विकेट दिलवा सकते हैं.

बेंगलुरु के मौसम का हाल

रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार 28 मार्च को बेंगलुरु में मौसम साफ रहने वाला है. फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि बारिश की कोई भी संभावना नहीं है और फैंस मैच का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने तक की उम्मीद है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

आरसीबी- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

एसआरएच- पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

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