RCB vs SRH: 7 करोड़ में खरीदा और पहले मैच में नहीं दिया मौका, RCB ने वेंकटेश अय्यर की कर दी 'बेइज्जती'; फैंस बौखलाए

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad: आरसीबी ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में अय्यर को 7 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अब उन्हें पहले मैच में न खिलाकर बेइज्जती कर दी है.

आईपीएल 2026 का पहला मैच शनिवार 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया जा रहा है. इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया था. टॉस के बाद फैंस तब हैरान रह गए, जब उन्हें प्लेइंग इलेवन में वेंकटेश अय्यर का नाम नहीं देखा. आरसीबी ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में अय्यर को 7 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अब उन्हें पहले मैच में न खिलाकर बेइज्जती कर दी है. वहीं अब सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन वायरल हो रहे हैं.

आरसीबी ने की वेंकटेश अय्यर की बेइज्जती

आरसीबी ने आईपीएल 2026 नीलामी में वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपये में खरीदा था. ऐसी उम्मीद थी कि आरसीबी वेंकटेश अय्यर जैसे स्टार खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में मौका जरूर देगी. लेकिन आईपीएल 2026 के पहले मैच में आरसीबी ने उन्हें एसआरएच के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया है, जिसके बाद फैंस ऐसी बात कर रहे हैं कि ये अय्यर की बेइज्जती है.

इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भी नहीं दिया मौका

आरसीबी ने सिर्फ प्लेइंग इलेवन ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर भी उन्हें मौका नहीं दिया है. दरअसल, वेंकटेश अय्यर का नाम इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में मौजूद था. लेकिन आरसीबी ने उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल किया. हालांकि फैंस ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं,

केकेआर ने दिए थे 24 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से पहले वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे. वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2025 में वेंकटेश को 23.74 करोड़ रुपये में खरीदा था. उससे पहले भी वेंकटेश केकेआर के लिए ही खेलते थे. आईपीएल 2025 में केकेआर ने उन्हें रिलीज किया था और फिर 23.75 करोड़ रुपये में वापस खरीद था. लेकिन फिर पिछला सीजन अय्यर के लिए काफी खराब था, जिसके बाद केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया था. फिर आईपीएल 2026 नीलामी में आरसीबी ने अय्यर को 7 करोड़ रुपये में खरीदा था.

If RCB wants to win this game, they need to sub in Venky iyer .... — Red (@Charizard_5_) March 28, 2026

Impact substitutes for both the teams:

Sunrisers Hyderabad: Shivang Kumar, Liam Livingstone, David Payne, Smaran Ravichandran, Sakib Hussain

Royal Challengers Bengaluru: Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Rasikh Salam Dar, Kanishk Chouhan, Venkatesh Iyer — Abhishek (@ChaiPeGyan) March 28, 2026

Devdutt Padikkal over Venkatesh Iyer 🧠 pic.twitter.com/3g6ZX67yPo — 𝚅𝚊𝚛𝚞𝚗¹⁸ (@varunx18) March 28, 2026

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