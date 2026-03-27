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IPL 2026 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें आईपीए 2026 के मुकाबले? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

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IPL 2026 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें आईपीए 2026 के मुकाबले? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IPL 2026 Live Streaming: आईपीएल 2026 की शुरुआत आरसीबी और एसआरएच के बीच मुकाबले से होने वाली है. आईपीएल को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. एक क्लिक में लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स देख सकते हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 27, 2026, 05:16 PM IST

IPL 2026 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें आईपीए 2026 के मुकाबले? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IPL 2026 Live Streaming

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आईपीएल 2026 की शुरुआत आरसीबी और एसआरएच के बीच मुकाबले से होने वाली है. 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. आईपीएल 2026 का पहला ही मैच काफी रोमांचक हो सकता है. क्योंकि आरसीबी और एसआरएच दोनों ही टीमें जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाली हैं. फैंस के मन में सवाल होगा कि इस बार आईपीएल को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. एक क्लिक में लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स देख सकते हैं.

कब खेला जाएगा आईपीएल 2026 का पहला मैच?

आईपीएल 2026 का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शनिवार 28 मार्च को खेला जाएगा. 

कितने बजे खेला जाएगा आरसीबी बनाम एसआरएच मैच?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का पहला मैच शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा, जबकि 7 बजे टॉस होगा. 

टीवी पर कहां देख सकते हैं आईपीएल 2026 के मैच?

आईपीएल 2026 के सभी मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं में भी प्रसारण होगा. 

आईपीएल 2026 की कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

आईपीएल 2026 के सभी मैचों को फैंस भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच से जुड़ी खबरे, लाइव स्कोर आप हमारे चैनल www.dnaindia.com पर देख सकते हैं. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

हैदराबाद- पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

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