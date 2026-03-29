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'फिटनेस अच्छी हो तो प्रदर्शन...' Virat Kohli ने SRH के खिलाफ तूफानी पारी के बाद खोला बड़ा राज, पढ़ें क्या कहा

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'फिटनेस अच्छी हो तो प्रदर्शन...' Virat Kohli ने SRH के खिलाफ तूफानी पारी के बाद खोला बड़ा राज, पढ़ें क्या कहा

Virat Kohli on RCB vs SRH: विराट कोहली ने 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली. इस तूफानी पारी के बाद विराट ने अपनी सफलता का राज खोला है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 29, 2026, 03:37 PM IST

'फिटनेस अच्छी हो तो प्रदर्शन...' Virat Kohli ने SRH के खिलाफ तूफानी पारी के बाद खोला बड़ा राज, पढ़ें क्या कहा

Virat Kohli on RCB vs SRH

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आईपीएल 2026 का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने जीत लिया है. एसआरएच ने पहले खेलते हुए 201 रन बनाए थे, जिसके बाद आरसीबी ने सिर्फ 15.4 ओवरों में 203 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. इस मैच में देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने तूफानी पारी से मुकाबले को एकतरफा कर दिया. विराट कोहली ने 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली. इस तूफानी पारी के बाद विराट ने अपनी सफलता का राज खोला है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

मैच के बाद विराट कोहली ने खोला सफलता का राज

हैदराबाद के खिलाफ मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने कहा, "वापिस यहां आकर अच्छा लग रहा है. आखिरी मैच मैने पिछले साल आईपीएल फाइनल खेला था. लेकिन हाल ही में वनडे सीरीजों में जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे मुझे लय हासिल करने में मदद मिली. मैं वो शॉट्स नहीं खेल रहा था, जो आम तौर पर नहीं खेलता. मुझे पता है कि मैं लय में हूं और मैने फिटनेस पर भी काफी मेहनत की है तो प्रदर्शन अच्छा ही रहेगा. हमारे पास अच्छी शुरूआत का मौका था और हमने वही किया."

उन्होंने आगे कहा, "पिछले 15 साल से जिस तरह का कार्यक्रम रहा है और हमने जितनी क्रिकेट खेली है, मेरे लिए तैयारी की कमी की बजाय जरूरत से ज्यादा खेलने की थकान का जोखिम अधिक रहा है. इसलिए इन ब्रेक से तरोताजा होकर लौटने में काफी मदद मिली." 

मैं 120 प्रतिशत देनी की कोशिश करता हूं- विराट

विराट ने कहा, "जब भी मैं खेलने आता हूं तो 120 प्रतिशत देने की कोशिश रहती है. कभी तैयारी के बिना नहीं आती. अतिरिक्त आराम से मुझे मानसिक रूप से तरोताजा होने में मदद मिली. अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा होकर खेलते हैं, तो टीम के लिए योगदान दे सकते हैं और यही हर खिलाड़ी करना चाहता है. मैं पावरप्ले में आक्रामक खेलना चाहता था. लेकिन जब मैने उसे इस तरह खेलते देखा, तो उसे अधिक स्ट्राइक देने की कोशिश की. उसने एक बेहतरीन पारी खेलकर मैच सनराइजर्स की जद से बाहर कर दिया."

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