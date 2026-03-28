RCB vs SRH Highlights: विराट-पडिक्कल का तूफान, जीत से हुई आरसीबी की शुरुआत, 15.4 ओवर में चेज किया 201 रनों का टारगेट

RCB vs SRH Highlights: आईपीएल 2026 का पहला मैच आरसीबी और एसआरएच के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 6 विकेट से अपना नाम कर लिया है.

RCB vs SRH Highlights: आईपीएल 2026 का पहला मैच आरसीबी और एसआरएच के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 6 विकेट से अपना नाम कर लिया है. हैदराबाद ने आरसीबी को 202 रनों का टारगेट दिया था, जिसे आरसीबी ने सिर्फ 15.4 ओवरों में ही चेज कर दिया. विराट कोहली ने 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली. इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने भी 61 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके साथ ही आरसीबी ने 19वें सीजन की शुरुआत जीत से की है.

आरसीबी ने जीता मुकाबला

हैदराबाद ने आरसीबी को 202 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए आरसीबी ने सिर्फ 15.4 ओवरों में 203 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया है. आरसीबी ने आईपीएल 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है. आईपीएल 2025 में आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था और इस बार भी टीम उसी मंशा से मैदान पर उतरी है. आरसीबी ने बता दिया है कि वो लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है.

आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 38 गेंदों में 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए हैं. इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने सिर्फ 26 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 61 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं कप्तान रजत पाटीदार ने 12 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 31 रनों की पारी खेली. टिम डेविड ने 16 रन बनाए और जितेश शर्मा शून्य पर आउट हो गए.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

आरसीबी के लिए जैकब डफी और रोमारियो शेफर्ड ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिया है. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और सुयष शर्मा 1-1 विकेट चटकाया है. हैदराबाद के लिए डेविड पेन ने दो विकेट, जयदेव उनादटक और हर्ष दुबे ने 1-1 विकेट लिया है.

ऐसी रही हैदराबाद की पारी

सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 201 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. टीम के लिए कप्तान ईशान किशन ने 38 गेंदों में 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से 80 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अनिकेत शर्मा ने 43, हेनरिक क्लासेन 31, ट्रेविस हेड 11, अभिषेक शर्मा 7, नीतीश कुमार रेड्डी 1, सालिल अरोड़ा 9, हर्ष दुबे 3, हर्षल पटेल 0, डेविड पेन 6 और जयदेव उनादकट ने नाबाद 4 रन बनाए.

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