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RCB vs SRH Head to Head: बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच होती है कांटे की टक्कर, जानें किस टीम का पलड़ा भारी

RCB vs SRH Head to Head: आईपीएल 2026 की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले से होगी. दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े कैसे हैं और किस टीम का पलड़ा भारी है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 27, 2026, 06:50 PM IST

RCB vs SRH Head to Head: बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच होती है कांटे की टक्कर, जानें किस टीम का पलड़ा भारी

RCB vs SRH Head to Head

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आईपीएल 2026 की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले से होगी. इस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, क्योंकि बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि 2025 में बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को ऋदांजलि दी जाएगी. लेकिन आरसीबी और एसआरएच के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इससे पहले जानते हैं कि दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े कैसे हैं और किस टीम का पलड़ा भारी है. 

RCB vs SRH Head to Head

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल में अब तक कुल 25 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 14 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि आरसीबी ने 11 बार जी दर्ज की है. इसमें साल 2016 वाला फाइनल भी है, जब एसआरएच ने आरसीबी को करारी शिकस्त देकर अपना पहला खिताब जीता था. लेकिन इस बार हैदराबाद के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि आरसीबी का बैटिंग और बॉलिंग यूनिट काफी मजबूत नजर आ रहा है. 
कुल मैच- 25
आरसीबी ने जीते- 11
हैदराबाद ने जीते- 14
 
बेंगलुरु में कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें अब तक 8 बार खेली हैं. आरसीबी ने अपने घर पर 5 मैच जीते हैं, जबकि हैदराबाद ने 3 जीत हासिल की है. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था, जिसमें हैदराबाद ने आरसीबी को करारी शिकस्त दी थी. लेकिन पिछले 5 मैचों में आरसीबी ने 3 और एसआरएच ने 2 मैच जीते थे. 

आरसीबी और एसआरएच का फुल स्क्वाड

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

हैदराबाद- पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

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