आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचकर ट्रॉफी के साथ रोड शो करने वाली थी. लेकिन अब खबर आ रही है कि आरसीबी की परेड कैंसल हो गई है. हालांकि इससे कई करोड़ों फैंस का दिल जरूर टूटने वाला है. विराट कोहली ने भी चैंपियन बनने के बाद कहा था कि वो बेंगलुरु जाएंगे और वहां फैंस के साथ जश्न मनाएंगे. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों बेंगलुरु में परेड नहीं निकलेगी और पूरा मामला क्या है.

आरसीबी परेड कैंसिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु की सड़कों पर परेड निकालने वाली थी. ये परेड विधान सौदा से शुरू होकर चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खत्म होनी थी. लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी चलते परेड को कैंसिल कर दिया गया है. इतना ही नहीं बेंगलुरु में फैंस और अन्य लोगों के लिए विशेष गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं.

WTF 😭😭

No Victory Parade? @RCBTweets please don't disappoint us 🙏#RCBvsPBKS #RCB #IPLFinal pic.twitter.com/naYXNR4QpF