आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले आरसीबी की परेशानी बड़ गई है. क्योंकि विस्फोटक ओपनर फिल साल्ट के खेलने संदेह है. हालांकि उनको लेकर अब सबकुछ साफ हो गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, साल्ट क्वालिफायर 1 के बाद लंदन चले गए थे, जिसके बाद से उनके को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई है. लेकिन अब उनके लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है. आइए जानते हैं कि साल्ट फाइनल खेलेंगे या नहीं.

साल्ट को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

रिपोर्ट के मुताबकि, फिल साल्ट पिता बने हैं. उनकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके वजह से वो फाइनस से पहले अपने देश वापस लौट गए थे. लेकिन आरसीबी की ओर से इसको लेकर कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई. इतना ही नहीं सोमवार को साल्ट प्रैक्टिस में भी नहीं दिखाई दिए थे.

🚨 PHIL SALT TO PLAY IPL FINAL. 🚨



- Salt returned to Ahmedabad early morning after going back home for the birth of his child. (Espncricinfo). pic.twitter.com/zDqi3G7EzE