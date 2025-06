RCB vs PBKS Final: आईपीएल 2025 का खिताब आरसीबी ने अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दिग्गजों ने बधाईयां दी हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है. आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल टाइटल जीत लिया है. हालांकि ट्रॉफी जीतते ही विराट कोहली की आंखों के आंसू निकल पड़े. आरसीबी के जीत के बाद पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है. इतना ही नहीं आरसीबी की जीत पर पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स से लेकर बॉलीवुड एक्टर्स तक सभी ने अपना रिएक्शन दिया है. हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं.

आरसीबी ने पीबीकेएस को 191 रनों का लक्ष्य दिया था. लेकिन पंजाब की टीम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी और 184 रन ही बना पाई, जिसके बाद आरसीबी ने ये मुकाबला 6 रनों से अपने नाम कर लिया. आरसीबी ने 18 साल के ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया है. जीत के बाद विराट कोहली भी अपनी आंसू नहीं रोक पाए.

यहां देखें रिएक्शन

RCB are IPL Champions finally after 18 years. Superb campaign right through the 2025 tournament. A well balanced team Playing Bold with outstanding coaching and support staff. Many congratulations ! Ee sala cup namde !! — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) June 3, 2025

The tears that waited 18 years, and even the King's cry 😢 but it's a tear that will give joy to every Rcb Fan around the world 🌎



Congratulations RCB for registering history after 18 long yrs 👏🏻#RCBvsPBKS #IPLFinalspic.twitter.com/kf9VP7PSpj — Richard Kettleborough (@RichKettle07) June 3, 2025

AGAR RCB FANS JESI LOYALTY APKO MIL JAAE, TO DUNIYA MEIN AAP KOI BHI JUNG JEET SAKTE HAI.



YE TROHPY RCB KE FANS KE NAAM. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 3, 2025

Congratulations to @RCBTweets on their first-ever IPL title. Fitting that jersey no. 18 lifts the trophy in the 18th edition.



Well played and well deserved! 🏆 👏🏽



Well played to @PunjabKingsIPL as well for a well-fought season. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 3, 2025

“Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark.” – Tagore



For 18 years, Virat Kohli gave his heart to a team that had never touched the trophy.



Waiting for the light of that dawn.



And now, at last, the stars have answered his faith.



Loyalty… pic.twitter.com/80B4U1BDLs — anand mahindra (@anandmahindra) June 3, 2025

THE WAIT IS OVER . “Ee sala cup namde!” At last! ❤️

We’ve been waiting for this day for 18 years.

A big, big congratulations to RCB! ❤️ pic.twitter.com/2khiWPLWKV — Allu Arjun (@alluarjun) June 3, 2025

